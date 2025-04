France: la BdF attend un rebond de la croissance information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - La Banque de France prévoit un rebond de la croissance de l'économie française au premier trimestre de cette année après le léger fléchissement observé en fin d'année dernière.



Sur la base de sa dernière enquête de conjoncture, complétée par d'autres indicateurs, la BdF estime que le PIB devrait progresser de l'ordre de 0,2% sur les trois premiers mois de l'année, contre une baisse de 0,1% au quatrième trimestre.



Dans son étude du mois de mars, l'institution disait tabler sur une légère hausse du PIB au premier trimestre, comprise entre 0,1% et 0,2%.



Selon les quelque 8500 chefs d'entreprise ayant participé à son enquête, l'activité a progressé dans l'industrie et les services marchands en mars, mais peu évolué dans le bâtiment.



Les carnets de commandes restent cependant jugés bas dans l'industrie hors aéronautique.



Point positif, l'évolution des prix des matières premières est jugée très modérée dans l'industrie, tandis que le retour à la normale en matière de fixation des prix de vente est confirmé, y compris désormais pour les services.



La BdF précise cependant que son étude a été réalisée entre le 27 mars et le 3 avril, soit pour l'essentiel juste avant les annonces par les Etats‑Unis de hausses importantes et généralisées des droits de douane.



Malgré cela, la banque centrale souligne que les chefs d'entreprise font état du manque de visibilité lié au contexte national et international, notamment en raison des effets possibles des hausses attendues de tarifs douaniers américains sur l'activité dans l'industrie.



L'Insee publiera sa première estimation de croissance pour le premier trimestre le 30 avril.





