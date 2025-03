France: la balance des paiements repasse négative en janvier information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 11:11









(CercleFinance.com) - Après être ressortie dans le vert au mois de décembre, la balance des comptes courants de la France a présenté un solde négatif en janvier, a annoncé vendredi la Banque de France.



Le déficit des transactions courantes a atteint 2,2 milliards d'euros après un solde positif de 2,6 milliards le mois précédent, un excédent qui s'expliquait surtout par une moindre facture énergétique.



Si le surplus au niveau des échanges de services s'est maintenu en territoire positif, à 3,5 milliards en janvier après 3,7 milliards en décembre, le déficit des échanges de biens s'est lui creusé à 5,8 milliards, après -0,8 milliard en décembre.



En données cumulées sur 12 mois, le solde des transactions courantes s'établit à -9,9 milliards d'euros, contre -24,6 milliards un an auparavant.



Toujours sur 12 mois, le compte financier s'est soldé en janvier par des entrées nettes de capitaux de 87,4 milliards d'euros, après 12,4 milliards un an auparavant).



Les sorties nettes d'investissements directs, en données cumulées sur 12 mois, ont diminué à huit milliards en janvier 2025, à comparer à 33,5 milliards en janvier 2024.





