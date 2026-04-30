France : l'inflation s'accélèrerait en avril avec l'énergie
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:14
Cette hausse du taux d'inflation s'expliquerait de nouveau par la forte accélération des prix de l'énergie ( 14,2% sur un an après 7,4% en mars), en particulier de ceux des produits pétroliers. Les prix des services accéléreraient légèrement sur un an.
À l'inverse, les prix de l'alimentation ralentiraient sur un an et ceux des produits manufacturés baisseraient légèrement plus vite qu'en mars. Les prix du tabac augmenteraient sur un an au même rythme qu'au mois précédent.
Par ailleurs, l'INSEE indique que les prix de production de l'industrie française ont augmenté de 0,3% sur un an en mars (après -3,2% en février). Hors énergie au sens large, ils se sont accrus de 0,4% sur un an (après 0,1% en février).
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