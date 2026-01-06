 Aller au contenu principal
France : l'inflation harmonisée ralentit à 0,7% sur un an en décembre
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 08:45

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a décéléré à 0,7% sur un an en décembre, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, stable, après une hausse de 0,8% en novembre, en rythme annuel.

Sur un mois, l'indice IPCH a rebondi de 0,1%, après un recul de 0,2% en novembre, comme prévu par les analystes interrogés par Reuters.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à +0,8% en décembre en rythme annuel, après +0,9% en novembre et en-deçà du consensus (+0,9%).

"Cette baisse de l'inflation s'expliquerait par une baisse plus marquée des prix de l'énergie, notamment ceux des produits pétroliers", précise l'Insee dans un communiqué.

"À l'inverse, les prix de l'alimentation accéléreraient, notamment du fait des produits frais", ajoute l'Insee.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation progresserait de 0,1% en décembre après -0,2% en novembre et contre un consensus à +0,2% ce mois-ci.

(Rédigé par Augustin Turpin)

Inflation
