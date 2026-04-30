France-L'inflation harmonisée accélère à 2,5% sur un an en avril

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 2,5% sur un an en avril, plus que prévu, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, à +2,3%, après une hausse de 2,0% en mars, en rythme annuel.

Sur un mois, l'indice IPCH progresse à 1,2%, après +1,1% en mars et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur +0,9%.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à 2,2% en avril en rythme annuel, après +1,7% en mars et au-dessus du consensus (+2,0%).

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation aux normes françaises augmenterait de 1,0% en avril après le même chiffre en mars et plus que prévu par le consensus de ce mois-ci (+0,9%).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)