France : l'inflation en baisse en juin

En France, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,2% au mois de juin selon des données préliminaires, là où les analystes tablaient sur une stabilité. En rythme annuel, l'inflation augmenté de 1,8%, loin des anticipations qui étaient à 2,1%, après 2,4% au mois de mai.

Selon l'Insee (l'institut national des statistiques et des études économiques) sur un mois, les prix à la consommation diminueraient de 0,2 %, après 0,1 % en mai. Cette baisse des prix s'expliquerait par le fort repli des prix de l'énergie, tirés par ceux des produits pétroliers. Les prix de l'alimentation diminueraient sur un mois, comme ceux des produits manufacturés. À l'inverse, les prix des services augmenteraient par rapport au mois précédent, comme chaque année à cette période.

Toujours selon l'Insee, cette baisse de l'inflation s'expliquerait par le fort ralentissement des prix de l'énergie, notamment ceux des produits pétroliers, qui resteraient toutefois en nette augmentation sur un an ( 11,2 % après 16,6 %). Les prix des services ralentiraient aussi sur un an, mais dans une moindre mesure, comme ceux de l'alimentation.