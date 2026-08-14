France : l'inflation augmente de 0,6% en juillet

Selon l'Insee, au mois de juillet, l'inflation française est ressortie conforme aux attentes.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,6%, après -0,3% en juin, portant la hausse en rythme annuel à 2,1%, comme prévu également.

En données harmonisées, la progression a également été de 0,6%, pour 2,4% en rythme annuel, données qui sont ressorties au même niveau que les prévisions des analystes.

La hausse saisonnière des prix des services ( 1,6% après 0,5%) est plus marquée qu'en 2025, notamment ceux des services de transport ( 10,9% après 0,5%) et des services d'hébergement ( 12,7% après 8,6%). Les prix de l'énergie rebondissent sur un mois ( 2,3% après -4,2%), tirés à la fois par ceux des produits pétroliers ( 2,3% après -7,0%) et par ceux du gaz ( 6,6% après -2,7%). A l'inverse, les prix des produits manufacturés baissent par rapport à juin du fait des soldes d'été (-2,0% après -0,4%), notamment ceux de l'habillement et des chaussures (-9,8% après -1,7%). Les prix de l'alimentation sont quasi stables par rapport à ceux de juin ( 0,1% après -0,3%).