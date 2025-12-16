France : l'indice PMI Composite préliminaire recule

(AOF) - En France, selon des données préliminaires, l’activité dans le secteur privé a fait moins bien que prévu. Attendu en accélération de 50,4 à 50,6 points, l’indice qui la mesure s’est finalement installé 50,1 points, au plus bas depuis deux mois. Dans le détail, c’est l’activité dans le secteur des services qui a pesé avec une statistique qui est passée de 51,4 à 50,2 points, contre des prévisions à 51,5 points, soit un plus bas de deux mois. De son côté, l’activité manufacturière a fait mieux que prévu en passant de 47,8 à 50,6 points, renouant ainsi avec la croissance.

Le analystes tablaient sur 48,9 points. A 50,6 points, cet indicateur est à un niveau inédit depuis 40 mois.

Pour Jonas Feldhusen, économiste junion à la Hamburg Commercial Bank : " La conjoncture économique apparaît globalement stable dans le secteur privé français en décembre. L'indice PMI composite Flash s'est en effet maintenu juste au-dessus du seuil d'expansion, signalant toutefois un léger ralentissement de la croissance par rapport à novembre, lié au climat d'incertitude persistant et à son poids sur les décisions des ménages et des entreprises. Les données sectorielles indiquent toutefois des divergences de tendances entre les deux secteurs étudiés : tandis que l'industrie manufacturière s'est stabilisée, la croissance du secteur des services a marqué le pas en décembre. L'ensemble du secteur privé affiche en conséquence une croissance atone, voire quasi-nulle ".