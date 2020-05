Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'Etat promet une aide "massive" de 18 milliards d'euros pour le tourisme Reuters • 14/05/2020 à 13:21









(.) PARIS, 14 mai (Reuters) - Le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé jeudi un plan d'investissement à hauteur de 1,3 milliard d'euros pour le secteur du tourisme et de la restauration et a détaillé une série de mesures de soutien représentant au total "un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques". Le chef du gouvernement a par ailleurs indiqué que les Français devraient pouvoir partir en vacances en France en juillet et en août sous réserve de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. "Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne alors même que c'est un des fleurons de l'économie française", a souligné Edouard Philippe à l'issue d'un conseil interministériel consacré aux conséquences de la pandémie qui s'est tenu, a-t-il dit, dans des "circonstances très exceptionnelles et très sombres". Il a relevé que 95% des hôtels français étaient actuellement fermés, que la quasi-totalité du secteur avait recours au dispositif du chômage partiel et que 50.000 entreprises liées au tourisme avaient sollicité pour 6,2 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat, soit près du 10% de l'ensemble des prêts de ce type. Rappelant que le tourisme représente 2 millions d'emplois directs et indirects et près de 8% du PIB de la France, il a indiqué que "son sauvetage est donc une priorité nationale". "Ce qui frappe le tourisme frappe évidemment la France en plein coeur." LE CHÔMAGE PARTIEL ÉTENDU JUSQU'À FIN SEPTEMBRE Au titre des mesures de soutien qui doivent "permettre de tenir bon en limitant les faillites et les licenciements", le fonds de solidarité restera ouvert jusqu'à la fin de l'année pour les entreprises du secteur hôtellerie-restauration-tourisme et son accès sera élargi à des entreprises de plus grande taille (jusqu'à 20 salariés et deux millions de chiffre d'affaires) avec une aide pouvant aller jusqu'à 10.000 euros. Les entreprises du tourisme pourront par ailleurs continuer de recourir au chômage partiel dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui au moins jusqu'à fin septembre 2020. Au-delà, le chômage partiel leur restera ouvert si leur activité reprend trop lentement. Les dispositifs de prêt seront augmentés avec une nouvelle formule de "prêt garanti Etat-saison" qui sera plafonné sur les trois meilleurs mois et non plus à 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente. Le tourisme étant une activité saisonnière, cette modification conduit à un relèvement mécanique de ce plafond. Les entreprises du secteur bénéficieront également d'une exonération des cotisations sociales et patronales dues entre mars et juin et cette exonération "sera prolongée tant que la fermeture durera". De même, les banques se sont engagées à proposer aux PME du secteur un report sur douze mois des mensualités liées à des emprunts en cours. Au-delà de ces mesures de soutien, le chef de gouvernement a également annoncé un plan visant à "permettre le redémarrage de l'investissement" avec un "plan d'investissement en fonds propres de 1,3 milliard d'euros qui sera porté par la Caisse des dépôts et par BPI France". "Ce milliard 300 millions d'euros (d'argent publics) va générer des investissements privés qui vont s'ajouter (...) pour atteindre un chiffre global d'environ 7 milliards d'euros", a-t-il dit. "Si je fais la somme de tout ce que je viens d'indiquer, c'est un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques, c'est sans précédent, c'est massif, c'est nécessaire et nous espérons que cela produira les effets recherchés", a-t-il indiqué. "LES FRANÇAIS POURRONT PARTIR EN VACANCES EN FRANCE" Concernant le redémarrage de l'activité dans le secteur, le Premier ministre a déclaré que les Français devraient pouvoir partir en vacances en France en juillet et en août sous réserve de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. "S'agissant des vacances et sous réserve des conditions de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées, nous privilégions une hypothèse raisonnable : les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août", a-t-il dit. "Quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone, et dans les outre-mer", a-t-il ajouté. Enfin, les cafés et restaurants, fermés depuis le samedi 14 mars à minuit, devraient être fixés sur les modalités et les dates de leur réouverture dans la semaine du 25 mai. Dans les départements classés en "vert", où la circulation du coronavirus est moins importante, le gouvernement espère qu'ils pourront rouvrir le 2 juin "si l'évolution de l'épidémie ne se dégrade pas et sous réserve que les mesures sanitaires qui sont recommandées par le Haut Conseil de la santé publique soient parfaitement respectées". Edouard Philippe a annoncé au passage un doublement de 19 à 38 euros du plafonnement quotidien d'utilisation des tickets restaurants à compter de la réouverture des restaurants. "Ça peut paraître trivial, accessoire, ça ne l'est pas du tout: ça va permettre d'accompagner la reprise pour les restaurateurs dans de bien meilleures conditions." (Jean-Stéphane Brosse, Marc Angrand et Henri-Pierre André)

