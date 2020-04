Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'Etat prévoit €20 mds pour recapitaliser des entreprises Reuters • 10/04/2020 à 09:34









(Actualisé avec précisions et contexte) PARIS, 10 avril (Reuters) - L'Etat français est prêt à consacrer 20 milliards d'euros à l'aide à des entreprises publiques ou privées mises en difficulté par la crise liée à l'épidémie de coronavirus, dont Air France-KLM AIRF.PA , a déclaré vendredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Interrogé sur Europe 1, il a expliqué que cette enveloppe était allouée pour l'instant à un compte d'affectation spéciale placé sous l'autorité de l'Agence des participations de l'Etat mais qu'elle pouvait être utilisée rapidement. "Nous avons décidé d'abonder ce fonds, de mettre 20 milliards sur ce compte d'affectation spéciale, justement pour pouvoir soutenir, en capital, toutes les entreprises qui pourraient en avoir besoin, publiques ou privées", a-t-il dit. "Et concernant Air France, nous nous tenons prêts, (...) sans doute rapidement, à intervenir pour soutenir Air France et faire en sorte que ce qui est un fleuron industriel français (...) puisse être soutenu le moment venu et se redresser rapidement." Air France-KLM, dont le trafic passagers a chuté de 56,6% en mars et qui prévoit d'immobiliser plus de 90% de ses capacités jusqu'à fin mai au moins, a déclaré jeudi qu'il aurait besoin de liquidités dans les mois à venir mais s'est dit confiant dans sa capacité à trouver les financements nécessaires, notamment auprès des Etats français et néerlandais, tous deux actionnaires à hauteur de 14% chacun. Mercredi, le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, avait confirmé les informations de Reuters selon lesquelles Air France-KLM pourrait avoir besoin de six milliards d'euros pour faire face à la crise. La valeur boursière du groupe a chuté de près de 47% depuis le début de l'année pour tomber à 2,25 milliards d'euros. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.