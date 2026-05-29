France-L'emploi salarié privé stable au T1-Insee

L'emploi salarié dans le secteur privé est resté stable (0,0%) en glissement annuel en France, hors Mayotte, au cours du premier trimestre, selon les données consolidées publiées vendredi par l'Insee.

Les données "flash" de l'emploi salarié, composé de l'ensemble du secteur privé, avaient estimé il y a un mois que l'emploi salarié avait baissé de 0,1% sur la période, comme au quatrième trimestre 2025.

(Rédigé par Lucie Barbier et Olivier Cherfan, édité par Augustin Turpin)