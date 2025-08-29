 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France-L'emploi salarié privé rebondit légèrement au T2-Insee
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 08:45

L'emploi salarié dans le secteur privé a rebondi de 0,2% en glissement annuel en France, hors Mayotte, au cours du deuxième trimestre, selon les données consolidées publiées vendredi par l'Insee.

Les données "flash" de l'emploi salarié, composé de l'ensemble du secteur privé, avaient estimé que l'emploi salarié était resté stable sur la période après un recul de 0,1% au premier trimestre, selon les chiffres provisoires publiés par l'Insee au début du mois.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

