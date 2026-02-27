 Aller au contenu principal
France-L'emploi salarié privé diminue au T4-Insee
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 08:45

L'emploi salarié dans le secteur privé a diminué de 0,1% en glissement annuel en France, hors Mayotte, au cours du quatrième trimestre, selon les données consolidées publiées vendredi par l'Insee.

Les données "flash" de l'emploi salarié, composé de l'ensemble du secteur privé, avaient estimé que l'emploi salarié avait baissé de 0,1% sur la période, après une stabilité (0,0%) au troisième trimestre, selon les chiffres provisoires publiés par l'Insee au début du mois.

