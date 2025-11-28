 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 092,13
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France-L'emploi salarié privé diminue au T3-Insee
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 08:56

L'emploi salarié dans le secteur privé a diminué de 0,3% en glissement annuel en France, hors Mayotte, au cours du troisième trimestre, selon les données consolidées publiées vendredi par l'Insee.

Les données "flash" de l'emploi salarié, composé de l'ensemble du secteur privé, avaient également estimé que l'emploi salarié avait baissé de 0,3% sur la période, après +0,2% au deuxième trimestre, selon les chiffres provisoires publiés par l'Insee au début du mois.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Compatible Otan et prêt fin 2027 : l'Italien Leonardo présente son "dôme de fer" européen, Michelangelo
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.11.2025 09:12 

    Le dome Michelangelo est un logiciel qui doit permettre la connexion des équipements différents de plusieurs pays pour travailler en coordination à l'échelle du continent. Alors que l'Europe cherche à se doter d'un système de défense pour faire face à la menace ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.11.2025 09:00 

    (Actualisé avec ArcelorMittal et Forvia) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • TRIGANO : Les résistances sont proches
    TRIGANO : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 28.11.2025 08:29 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Les banques alimentaires lancent leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires ( AFP / MEHDI FEDOUACH )
    Les banques alimentaires lancent leur collecte annuelle vendredi
    information fournie par AFP 28.11.2025 08:20 

    Conserves, pâtes, shampooing: les banques alimentaires lancent vendredi leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires accompagnées par des associations. Au cours de cette opération, qui se tient ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank