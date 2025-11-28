France-L'emploi salarié privé diminue au T3-Insee

L'emploi salarié dans le secteur privé a diminué de 0,3% en glissement annuel en France, hors Mayotte, au cours du troisième trimestre, selon les données consolidées publiées vendredi par l'Insee.

Les données "flash" de l'emploi salarié, composé de l'ensemble du secteur privé, avaient également estimé que l'emploi salarié avait baissé de 0,3% sur la période, après +0,2% au deuxième trimestre, selon les chiffres provisoires publiés par l'Insee au début du mois.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)