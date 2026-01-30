France-L'emploi salarié privé baisse légèrement au T4-Insee (flash)

information fournie par Reuters • 30/01/2026 à 08:45

L'emploi salarié privé a légèrement diminué, en France, hors Mayotte, au quatrième trimestre 2025, selon l'estimation "flash" publiée vendredi par l'Insee.

Entre septembre 2025 et décembre 2025, l'emploi salarié du secteur privé a diminué à -0,1%, soit -28.700 emplois.

Au trimestre précédent, il avait également reculé de 0,1%, soit de -27.300 emplois, a dit l'Insee.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)