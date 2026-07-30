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France-L'emploi salarié baisse de 0,1% au T2-Insee (flash)
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 08:45
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L'emploi salarié privé a diminué, en France, hors Mayotte, au premier trimestre 2026, selon l'estimation "flash" publiée jeudi par l'Insee.

Entre avril et juin 2026, l'emploi salarié du secteur privé a baissé de 0,1%, soit 19.300 emplois détruits.

(Rédigé par Nathan Vifflin et Olivier Cherfan)

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