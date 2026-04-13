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France-L'ancien PDG de Lafarge condamné à 6 ans de prison pour financement du terrorisme en Syrie
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 13:59

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné lundi Bruno Lafont, ancien PDG du cimentier français Lafarge, désormais filiale du groupe suisse Holcim

HOLN.S , à six de prison avec mandat de dépôt pour financement du terrorisme.

La société est pour sa part condamnée à une amende de 1,125 million d'euros.

Au terme d'une enquête ouverte en 2017, Lafarge et huit anciens responsables de l'entreprise sont reconnus coupables d'avoir versé à trois groupes armés djihadistes, dont le groupe État islamique (EI) et le Front al Nosra (affilié à Al Qaïda), quelque cinq millions d'euros entre 2013 et 2014 afin de maintenir l'activité de la cimenterie du groupe à Jalabiya, dans le nord de la Syrie.

L'usine de Jalabiya, construite de 2007 à 2010 et rachetée par Lafarge en 2008 pour 680 millions de dollars, avait commencé ses activités en octobre 2010, quelques mois seulement avant le début de la guerre civile syrienne en 2011.

Elle était située dans une zone de combats, à 50 km au sud de Kobané et à 80 km au nord de Rakka, qui allait devenir la capitale du califat de l'EI. Les employés étaient logés à Manbij, sur la rive ouest de l'Euphrate, et devaient traverser le fleuve pour accéder à l'usine.

Les millions versés par Lafarge ont servi à la sécurisation du passage aux points de contrôle et à l'achat de matières premières provenant de carrières contrôlées par l'EI.

En décembre dernier, lors de ses réquisitions, le Parquet national antiterroriste (PNAT) avait fustigé un "dévoiement", "un choix purement économique, ahurissant de cynisme".

Lundi, la présidente du tribunal Isabelle Prévost-Desprez a estimé "manifeste" que le "financement d'entreprise terroriste avait pour seul but le maintien de l'usine syrienne dans un but économique".

"Les paiements à des entités terroristes ont permis à Lafarge de maintenir ses activités. Ces paiements se sont concrétisés sous la forme d'un véritable partenariat commercial avec l'Etat islamique", a-t-elle ajouté.

Dans ce même dossier, Lafarge a déjà versé aux États-Unis 778 millions de dollars après un accord de plaider-coupable en 2022.

(Reportage Juliette Jabkhiro, version française rédaction de Paris)

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