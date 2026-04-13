Prêt-à-porter: un fond d'investissement pour reprendre les doudounes JOTT

Logo de la marque JOTT, devant un magasin à Marseille, le 5 février 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'entreprise marseillaise de doudounes JOTT, en redressement judiciaire, va être reprise par le fond d'investissement Amoniss, propriétaire d'autres marques de prêt-à-porter, a décidé lundi le tribunal des affaires économiques de Marseille.

L'offre du groupe Amoniss -qui compte dans son escarcelle les marques de Chevignon, Lee Cooper et l'enseigne Pimkie- s'engage notamment à conserver 70% des effectifs et 27 magasins sur 40, a précisé la direction de JOTT dans un communiqué.

Connue pour ses doudounes colorées, la marque JOTT (Just over the top), fondée en 2010, a son siège à Marseille et des boutiques essentiellement en France mais aussi en Europe. L'entreprise, qui propose aussi une gamme de vêtements, employait 254 personnes en France en 2025 pour un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros.

JOTT n'a pas été épargnée par la grave crise qui a entraîné ces dernières années la disparition de plusieurs marques du prêt-à-porter français, plombé notamment par la concurrence de la seconde main et de la mode ultra-éphémère venue d'Asie.

Le tribunal a sélectionné "un projet porté par une équipe dirigeante expérimentée sur le marché français de la mode, disposant déjà de ses propres circuits d'approvisionnement et reconnue pour son expertise en retournement d'entreprises", souligne encore JOTT dans son communiqué.

L'offre de reprise -soit 3,5 millions d'euros- était également la plus élevée, d'après une source proche du dossier.

Deux autres offres étaient à l'étude devant le tribunal, dont une proposée par des salariés et parrainée par un des fondateurs de la marque, baptisée Projet Mars.

Cette offre, qui fixait le prix de cession à 900.000 euros, envisageait de ne conserver que 34% des effectifs et 15 boutiques, selon la source proche du dossier.

"La bonne nouvelle c'est que JOTT a un repreneur, JOTT va continuer à exister", a réagi auprès de l'AFP Jocelyn Meire, président de Mode in Sud, syndicat régional des professionnels de la mode et de l'habillement.

"JOTT n'est pas une marque comme les autres. C'est une réussite née à Marseille, avec un ADN fort, une histoire entrepreneuriale singulière et une place à part dans l'écosystème local. Ce capital immatériel est précieux — et il engage", a-t-il indiqué dans un communiqué.

La filiale qui gère les boutiques JOTT des Pays-Bas et de la Belgique fait également l'objet d'une procédure d'aveu de faillite (liquidation) à Bruxelles.