France : l'activité manufacturière se contracte moins que prévu en octobre

(AOF) - Au mois d’octobre, selon S&P Global, l’indice PMI manufacturier français est, contre toute attente, ressorti meilleur que prévu. Programmé stable à 48,3 points, il s’est finalement installé à 48,8 points, révélant une légère décélération du rythme de la contraction. Il s'était élevé à 48,2 en septembre. Dans le détail, les données de l’enquête mettent en évidence une nouvelle baisse marquée des nouvelles commandes reçues par les fabricants en octobre, tendance prolongeant la période de contraction amorcée il y a près de trois ans et demi.

Selon les entreprises interrogées, cette baisse des ventes s'explique par l'incertitude politique dans l'Hexagone, laquelle dissuade de plus en plus les clients de passer commande.

Pour Jonas Feldhusen, économiste junior à la Hamburg Commercial Bank : L'incertitude engendrée par la crise politique actuelle a continué de peser sur l'économie française en début de quatrième trimestre 2025. L'indice PMI HCOB s'est maintenu sous le seuil de croissance, reflétant les faibles performances du secteur manufacturier français qui reste ancré en zone de contraction. La production a notamment reculé dans les trois principaux secteurs industriels couverts par l'enquête. Les fabricants français envisagent désormais l'avenir avec pessimisme. En effet, 30 % des entreprises interrogées anticipent une baisse de leur activité au cours des douze prochains mois, se disant notamment préoccupées par l'instabilité politique et la faiblesse prolongée de la demande ".