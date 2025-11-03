 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 145,43
+0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France : l'activité manufacturière se contracte moins que prévu en octobre
information fournie par AOF 03/11/2025 à 09:57

(AOF) - Au mois d’octobre, selon S&P Global, l’indice PMI manufacturier français est, contre toute attente, ressorti meilleur que prévu. Programmé stable à 48,3 points, il s’est finalement installé à 48,8 points, révélant une légère décélération du rythme de la contraction. Il s'était élevé à 48,2 en septembre. Dans le détail, les données de l’enquête mettent en évidence une nouvelle baisse marquée des nouvelles commandes reçues par les fabricants en octobre, tendance prolongeant la période de contraction amorcée il y a près de trois ans et demi.

Selon les entreprises interrogées, cette baisse des ventes s'explique par l'incertitude politique dans l'Hexagone, laquelle dissuade de plus en plus les clients de passer commande.

Pour Jonas Feldhusen, économiste junior à la Hamburg Commercial Bank : L'incertitude engendrée par la crise politique actuelle a continué de peser sur l'économie française en début de quatrième trimestre 2025. L'indice PMI HCOB s'est maintenu sous le seuil de croissance, reflétant les faibles performances du secteur manufacturier français qui reste ancré en zone de contraction. La production a notamment reculé dans les trois principaux secteurs industriels couverts par l'enquête. Les fabricants français envisagent désormais l'avenir avec pessimisme. En effet, 30 % des entreprises interrogées anticipent une baisse de leur activité au cours des douze prochains mois, se disant notamment préoccupées par l'instabilité politique et la faiblesse prolongée de la demande ".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Point marchés – Les 4 thématiques clés pour novembre
    Point marchés – Les 4 thématiques clés pour novembre
    information fournie par Amundi 03.11.2025 10:22 

    Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute. Au programme : - Les dépenses en IA soutiennent la croissance américaine - Zone euro : ralentissement en 2025, reprise graduelle l'an prochain - Politiques monétaires : anticipation de baisse ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris dans le vert après une semaine terne
    information fournie par AFP 03.11.2025 10:15 

    Après une semaine terne, la Bourse de Paris avance dans le vert lundi dans le sillage des autres places européennes portées par les bons résultats de la technologie. Vers 09H50 locales, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,22%. Vendredi, ... Lire la suite

  • nespresso nestlé (Crédit: Nestlé / Flickr)
    Nestlé : Berenberg passe à l'Achat
    information fournie par AOF 03.11.2025 10:13 

    (AOF) - Berenberg a relevé sa recommandation sur Nestlé de Conserver à Acheter et augmenté son objectif de cours de 83,10 à 92 francs suisses. "Estimant que le cours actuel de l'action reflète un risque excessif, nous suggérons une amélioration des performances ... Lire la suite

  • Des traders à la Bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en hausse prudente, les PMI manufacturiers attendus
    information fournie par Reuters 03.11.2025 09:59 

    Les principales Bourses européennes sont en hausse prudente lundi en début de séance, avant une nouvelle semaine de résultats d'entreprises et la publication des données sur l'activité manufacturière dans la zone euro. À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 8.116,71 points ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank