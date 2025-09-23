France: l'activité du secteur privé s'est de nouveau dégradée en septembre

L'activité du secteur privé en France s'est de nouveau contractée en septembre, pour le 13e mois d'affilée, alors qu'elle semblait se stabiliser en août, selon le baromètre PMI Flash HCOB publié mardi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank.

( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Leur indice composite s'est porté à 48,4 en septembre, au plus bas depuis cinq mois, alors qu'il redressait la barre ces derniers mois jusqu'à s'établir à 49,8 en août, c'est-à-dire très proche de la barre de 50 synonyme de stabilisation de l'activité.

Un indice inférieur à 50, comme c'est le cas depuis 13 mois, signifie une contraction de l'activité.

Les entreprises interrogées pour réaliser cette enquête mensuelle ont principalement attribué cette nouvelle baisse à "la faiblesse de la demande", avec en particulier "une accélération de la baisse des nouvelles commandes dans le secteur manufacturier", ont noté les auteurs.

Certains répondants ont pointé du doigt "le climat d'incertitude politique en France", ainsi qu'une "baisse de la demande en provenance des marchés étrangers."

Dans ce contexte, "la croissance de l'emploi" a été "marginale" en septembre, "et moins marquée que celle observée en août", relate également le baromètre.

"Les turbulences politiques en France ont incité certaines entreprises à revoir leurs prévisions de croissance à la baisse, d'autres participants à l’enquête craignant par ailleurs que le maintien d’un environnement défavorable à la demande, conjugué à de fortes pressions concurrentielles, ne fasse chuter leurs niveaux d'activité dans les douze prochains mois", expliquent les auteurs.

Pour 2025, l'Insee prévoit un ralentissement de la croissance française, avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) à 0,8% après 1,1% en 2024, dans un contexte de restrictions budgétaires et d'incertitude économique mondiale.