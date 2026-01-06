information fournie par Boursorama avec AFP • 06/01/2026 à 12:55

France : l'activité du secteur privé a stagné en décembre (PMI)

L'activité du secteur privé en France a stagné au mois de décembre, après une légère croissance en novembre, selon l'indice PMI composite publié mardi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

L'indice la mesurant s'est établi à 50,0, un repli par rapport aux 50,4 atteints en novembre.

Un chiffre au-dessus de 50 signifie une hausse de l'activité, un chiffre au-dessous un repli.

L'embellie de novembre marquait la première expansion de l'indice depuis août 2024.

En décembre, la stabilité de l'indice composite reflète "les stagnations observées dans les deux secteurs couverts par l’enquête", remarquent S&P Global et la HCOB.

Certes, dans le secteur manufacturier, "la stabilisation des volumes de production a constitué un progrès après la plus forte contraction depuis neuf mois enregistrée en novembre".

Mais, dans le secteur des services, la stagnation de décembre marque "une détérioration de la conjoncture, le secteur ayant échoué à consolider sa reprise après avoir enregistré la plus forte expansion de son activité depuis quinze mois en novembre".

L'indice mesurant l'activité dans ce secteur s'est établi à 50,1 le mois dernier, contre 51,4 en novembre.

Pour Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB, le secteur des services a été victime du "climat de fortes incertitudes" lié pour partie à la politique commerciale des Etats-Unis et au ralentissement économique en Allemagne, "mais principalement à des défis internes engendrés par la fragilité de l'environnement politique français".

Ainsi, "les chiffres étonnamment élevés de novembre ne reflétaient en réalité qu’un rebond temporaire de l’activité", selon lui.

Le niveau de la demande dans les services a stagné en décembre, avec notamment une faible demande étrangère. "La baisse des ventes à l’export a affiché son rythme le plus marqué depuis novembre 2024", observe l'enquête, contrebalançant, du côté de l'industrie manufacturière, "la plus forte hausse des ventes à l'export depuis quarante-six mois".

Au total, les nouvelles affaires et l’emploi sont demeurés quasiment stables par rapport à novembre dans l'ensemble du secteur privé français.