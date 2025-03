France: l'activité du privé toujours en recul en mars, la confiance à "son plus bas niveau depuis avril 2020" (PMI Flash)

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'activité du secteur privé en France peine à se redresser en mars, et est en recul pour le septième mois consécutif, selon l'indice PMI Flash HCOB publié lundi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

Selon l'enquête, les perspectives d'activité pour les douze mois à venir sont jugées "défavorables" et le degré de pessimisme s'est accentué, affichant son plus haut niveau depuis cinq ans, selon les données recueillies auprès d'un panel de 750 entreprises de l'industrie manufacturière et du secteur des services.

L'indice composite de l'activité globale s'est légèrement redressé à 47 en mars, contre 45,1 en février, un plus haut de deux mois, signalant un léger ralentissement de la contraction de l'activité qui avait atteint son sommet de treize mois en février.

Il s'agit d'un léger mieux par rapport au moins de février, mais un indice inférieur à 50 signale une contraction de l'activité et les résultats de l'enquête restent marqués par "la fragilité de l'économie française", notent les auteurs.

Les donnés sectorielles apportent quelques lueurs d'espoirs, notamment dans le domaine de l'industrie manufacturière où les auteurs entrevoient les "prémices d'une reprise". L'indice de la production manufacturière s'est redressé à 48,8 en mars, contre 44,6 en février, un plus haut de 34 mois.

Cette atténuation de la baisse de l'activité s'est également observée dans le secteur des services où son recul a "légèrement marqué le pas", bien que le taux de contraction affiche "son deuxième plus haut niveau depuis janvier 2024", estiment les auteurs.

Sur l'emploi, l'indice PMI Flash relève une baisse des effectifs du secteur privé en mars pour le quatrième mois consécutif, et l'emploi accuse sa plus longue période de contraction depuis la fin de l'année 2020 selon la note.