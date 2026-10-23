France : l'activité dans le secteur privé en zone de contraction en octobre

En France, selon des données préliminaires de S&P Global, l'activité dans le secteur privé est entrée en phase de contraction en octobre.

Dans le détail, l'indicateur qui mesure le niveau d'activité dans le secteur des services est passé de 51,2 à 48,4 points, contre des attentes à 50,7 points. Il est au plus bas depuis quatre mois. Pour rappel, le seuil des 50 points marque la frontière entre contraction de l'activité (sous les 50) et progression de l'activité (au-dessus des 50).

En ce qui concerne le secteur manufacturier, l'indice a également connu une dégradation en s'installant à 49,3 points, contre un précédent à 50,6 et une prévision à 50,5 points. Il se situe sur un niveau inédit depuis 11 mois.

Enfin, la statistique qui fait la synthèse entre les deux secteurs, l'indice PMI composite, est passée de 51,1 à 48,4 points, loin des prévisions à 50,5 points. Elle est sur un plus bas de quatre mois.

Pour Joe Hayes, senior principal economist à S&P Global Market Intelligence : " La reprise de l'activité économique enregistrée en septembre ne s'est pas confirmée en octobre, ce qui n'est guère surprenant compte tenu du resserrement rapide des conditions financières et de la nouvelle aggravation des tensions politiques observée en France au cours du mois. Selon les données PMI Flash, ces difficultés se sont immédiatement traduites par une réduction de l'activité d'achats et des investissements, comme en témoigne la plus forte baisse du volume des nouvelles affaires depuis mai mise en évidence par les derniers résultats de l'enquête".