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France : l'accélération de l'inflation confirmée en août
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 08:58
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Les prix à la consommation en France ont augmenté de 2,4% sur un an en août 2026, marquant ainsi une accélération après 2,1% en juillet, selon l'Insee, qui confirme son estimation provisoire du 28 août dernier pour le mois écoulé.

La hausse du taux d'inflation annuel s'explique essentiellement par l'accélération des prix de l'énergie ( 16,7% après 12,6%). Les prix de l'alimentation accélèrent légèrement ( 1,1% après 1,0%), ceux des services ralentissent ( 1,9% après 2,2%) et la baisse des prix des produits manufacturés s'atténue de nouveau (-0,4% après -0,7%).

L'inflation sous-jacente, mesurée en glissement annuel, s'établit néanmoins à 1,1% en août, un taux en baisse donc après 1,3% en juillet. En données harmonisées, l'inflation est passée de 2,4% en juillet à 2,6% le mois dernier, un chiffre révisé en baisse de 0,1 point par rapport à l'estimation provisoire.

Inflation
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