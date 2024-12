France : ING table sur une baisse du PIB de 0,1% au quatrième trimestre

Alors que l'Insee et la Banque de France tablent encore sur une stabilisation de la croissance économique fin 2024, les données d'aujourd'hui, ainsi que la révision à la baisse des du climat des affaires de novembre, indiquent qu'une contraction de l'activité est possible. "Nous tablons sur une baisse du PIB de 0,1% en glissement trimestriel au quatrième trimestre", estime Charlotte de Montpellier.

"Mises ensemble, ces données indiquent un net affaiblissement des perspectives économiques françaises. Alors que le troisième trimestre avait été dynamique, notamment grâce aux Jeux Olympiques, les indicateurs de confiance dépeignent un quatrième trimestre beaucoup plus faible", fait savoir Charlotte de Montpellier.

Dans le même temps, le climat de l'emploi continue de se dégrader, signalant un affaiblissement à venir du marché du travail et une hausse probable du chômage.

L'ancien engin de croissance de l'économie française n'est plus, freiné semble-t-il par l'incertitude politique et la détérioration du contexte économique qui en découle.

(AOF) - Le climat des affaires en France s'est encore dégradé en décembre, perdant deux points. C'est le troisième mois consécutif de baisse. Il se dégrade dans tous les secteurs, sauf dans l'industrie où il est stable mais faible. La baisse est très visible sur les composantes prospectifs, les chefs d'entreprise voyant d'un œil beaucoup moins positif la demande et la production pour les mois à venir. La hausse du pessimisme pour les mois à venir est particulièrement perceptible dans le secteur des services, atteste Charlotte de Montpellier, senior economist pour ING

