information fournie par Reuters • 30/06/2026 à 08:45

France-Inflation harmonisée préliminaire de +2,0% en juin

Données provisoires du rythme de l'inflation sur un an en France pour le mois de juinubliées mardi par l'Insee.

Variations sur un an, en pourcentage.

Mai Juin

Indice des prix à la consommation harmonisé +2,8% +2,0%

selon les normes européennes (IPCH)

Indice des prix à la consommation (IPC) +2,4% +1,8%

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un taux d'inflation IPCH de 2,3% en juin. FRCPIP=ECI

Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques

(Rédigé par Jérôme Terroy, Leo Marchandon et Gianluca Lo Nostro à Gdansk)