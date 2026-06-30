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France-Inflation harmonisée préliminaire de +2,0% en juin
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 08:45

Données provisoires du rythme de l'inflation sur un an en France pour le mois de juinubliées mardi par l'Insee.

Variations sur un an, en pourcentage.

Mai Juin

Indice des prix à la consommation harmonisé +2,8% +2,0%

selon les normes européennes (IPCH)

Indice des prix à la consommation (IPC) +2,4% +1,8%

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un taux d'inflation IPCH de 2,3% en juin. FRCPIP=ECI

Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques

(Rédigé par Jérôme Terroy, Leo Marchandon et Gianluca Lo Nostro à Gdansk)

Inflation
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