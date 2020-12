Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Ineos Automotive annonce l'acquisition de l'usine d'Hambach Reuters • 08/12/2020 à 16:08









LONDRES, 8 décembre (Reuters) - Le groupe britannique Ineos Automotive a annoncé mardi le rachat à l'allemand Daimler DAIGn.DE de l'usine d'Hambach, en Moselle, et précise que la production de son 4x4 Grenadier y débutera fin 2021. "Nous pouvons maintenant commencer les préparatifs à Hambach pour construire notre 4x4 à partir de la fin de l'année prochaine pour une livraison à nos clients du monde entier", écrit Dirk Heilmann, PDG du groupe, dans un communiqué. Daimler, qui projetait initialement de construire à Hambach un SUV compact électrique Mercedes, a annoncé cet été son intention de vendre le site fondé en 1997 pour la production de la Smart et qui emploie 800 personnes, dans le cadre d'une réorganisation de ses activités imputée à la crise sanitaire. (Costas Pitas, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées DAIMLER XETRA -0.12%