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France-Immatriculations de voitures neuves en baisse de 0,26% en avril-PFA
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 02:04

Les immatriculations de voitures neuves en France ont reculé en avril de 0,26% en rythme annuel, selon les données communiquées vendredi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 138.339 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois d'avril a compté 21 jours ouvrables en 2026, comme en 2025.

Sur les quatre premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 1,62% sur un an, avec 539.895 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 8,09% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)

RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France décliner de 9,95% en rythme annuel en avril.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes bondir de 111,94% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Camille Raynaud)

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RENAULT
29,770 EUR Euronext Paris -0,33%
STELLANTIS
6,215 EUR Euronext Paris -6,40%
TESLA
381,6300 USD NASDAQ +2,37%
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