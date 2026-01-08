 Aller au contenu principal
France-HSBC va payer €267 mlns pour solder un litige fiscal lié aux dividendes
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 14:00

(Actualisé avec précisions et contexte)

La banque londonienne HSBC

HSBA.L a accepté de payer 267,5 millions d'euros au Trésor public français pour régler une affaire de fraude fiscale sur des pratiques d'arbitrage de dividendes dites "Cumcum", a déclaré jeudi le parquet national financier (PNF).

"Le président du tribunal judiciaire de Paris a validé la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue le 6 janvier 2026 entre le procureur de la République financier et la société HSBC Bank Plc", selon un communiqué du parquet.

La convention intervient dans le cadre d'une enquête préliminaire "portant sur des schémas de trading impliquant des opérations intragroupes d'arbitrage de dividendes faisant intervenir la succursale parisienne de la banque londonienne, entre 2014 et 2019", précise le communiqué.

L'arbitrage de dividendes consiste pour un actionnaire étranger d'une société cotée en France à transférer temporairement, autour de la date de versement du dividende, les titres qu'il détient à un établissement bancaire français, afin d'éviter le paiement de la retenue à la source appliquée sur le paiement de ce dividende.

Cette pratique est susceptible de recevoir la qualification de fraude fiscale aggravée, indique le PNF.

Dans le cadre de la même affaire de "Cumcum", Crédit Agricole SA CAGR.PA

a accepté

en septembre dernier de payer une amende de 88,25 millions d'euros.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Inti Landauro, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

