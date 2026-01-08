 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-HSBC va payer €267 mlns pour régler une affaire de fraude fiscale sur les dividendes
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 13:19

La banque londonienne HSBC

HSBA.L a accepté de payer 267,5 millions d'euros (312,33 millions de dollars) au Trésor public français pour régler une affaire de fraude fiscale sur les dividendes, a déclaré jeudi le parquet national financier.

"Le président du tribunal judiciaire de Paris a validé la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue le 6 janvier 2026 entre le procureur de la République financier et la société HSBC Bank Plc en application de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale", selon un communiqué du parquet.

La convention intervient dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des schémas de trading impliquant des opérations intragroupes d'arbitrage de dividendes faisant intervenir la succursale parisienne de la banque londonienne, entre 2014 et 2019, précise le communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Inti Landauro, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

HSBC HLDG
1 194,300 GBX LSE +0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank