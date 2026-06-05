France-Hausse surprise de la production industrielle en avril

La production industrielle de la France a enregistré une hausse surprise de 0,1% en avril, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une baisse de 0,2% d'un mois sur l'autre en avril.

"La production manufacturière augmente de nouveau, mais ralentit (+0,4% après +1,3%). Elle accélère dans la fabrication de matériels de transport (+3,3% après +2,2%) tandis qu’elle augmente de nouveau dans la cokéfaction et le raffinage (+0,6% après +6,5%) où elle atteint son plus haut niveau depuis 2019", précise l'Insee dans un communiqué.

En mars, la production industrielle a augmenté de 1,4%(révisé de +1,0%), selon les données.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)