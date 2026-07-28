France-Hausse de la confiance des ménages en juillet

La confiance des ménages en France a augmenté plus que prévu en juillet, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 86 en juillet après 84 en juin ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression de l'indice, à 85 en juillet.

(Rédigé par Jakob Van Calster et Hugo Lhomedet, édité par Augustin Turpin)