France-Hausse de la confiance des ménages en juillet

La confiance des ménages en France a augmenté plus que prévu en juillet, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.
L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 86 en juillet après 84 en juin ont révélé les données.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression de l'indice, à 85 en juillet.
(Rédigé par Jakob Van Calster et Hugo Lhomedet, édité par Augustin Turpin)
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