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France-Hausse de la confiance des ménages en juillet
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 08:45
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La confiance des ménages en France a augmenté plus que prévu en juillet, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 86 en juillet après 84 en juin ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression de l'indice, à 85 en juillet.

(Rédigé par Jakob Van Calster et Hugo Lhomedet, édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 09:13

    Je me pose vraiment la question de savoir ce qui peut bien faire augmenter la confiance du consommateur.

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