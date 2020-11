Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Google signe des accords avec des éditeurs de presse sur les "droits voisins" Reuters • 19/11/2020 à 16:05









PARIS, 19 novembre (Reuters) - Google GOOGL.O a annoncé jeudi avoir signé des accords en France avec un certain nombre d'éditeurs de la presse quotidienne et des magazines sur la rémunération de leurs contenus. Le géant de l'internet dit être toujours en discussions avec "de nombreux autres acteurs de la presse quotidienne nationale et régionale, ainsi que de la presse magazine". Parmi les premiers signataires de ces accords, figurent le Monde, Courrier international, L'Obs, le Figaro, Libération, et l'Express. (Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

