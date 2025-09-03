France-Google écope d'une amende €325 mlns pour publicités non consenties sur Gmail et ses "cookies"

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a annoncé mercredi avoir infligé une amende de 325 millions d’euros au géant de la "tech" Google GOOGL.O pour avoir affiché des publicités sur Gmail et déposé des traceurs ("cookies") lors de la création de comptes Google sans le consentement des utilisateurs.

Dans un communiqué, la Cnil indique avoir mené plusieurs contrôles entre 2022 et 2023 sur la messagerie électronique Gmail et sur le parcours de création d’un compte Google.

Les contrôles ont permis de constater des annonces publicitaires prenant la forme de courriels sur Gmail dans des onglets "Promotions" et "Réseaux sociaux", précise la Cnil.

Par ailleurs, lors de la création d'un compte Google, les utilisateurs ne sont pas "clairement informés que l’accès aux services de Google est conditionné au dépôt de traceurs à finalité publicitaire", a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Kate Entringer)