France : fort ralentissement de l'inflation confirmé pour janvier
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 08:56
Cette baisse de l'inflation annuelle s'explique principalement par un ralentissement des prix des services ( 1,7% après 2,1%) et par une baisse plus prononcée des prix des produits manufacturés (-1,2% après -0,4%).
Les prix de l'énergie baissent à un rythme plus soutenu qu'en décembre (-7,6% après -6,8%) et ceux du tabac ralentissent par effet de base ( 2,7% après 4,1%). A l'inverse, les prix de l'alimentation accélèrent légèrement ( 1,9% après 1,7%).
Toujours sur un an, l'inflation sous-jacente s'établit à 0,7% en janvier 2026, après 1,1% en décembre, et l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 0,4% après 0,7% en décembre.
