France-Face au coronavirus, "Noël est entre nos mains", dit Macron

BRUXELLES, 11 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron a invité vendredi les Français à "redoubler de vigilance" au moment de Noël pour éviter une rescrudescence de l'épidémie de coronavirus, au lendemain des annonces du Premier ministre sur la conduite à suivre à partir du 15 décembre. "Noël est entre nos mains", a dit le président lors d'une conférence de presse après un sommet européen à Bruxelles. "Nous devons redoubler de vigilance, limiter les contacts avec d'autres foyers, évidemment se retrouver mais moins que d'habitude pour Noël, moins nombreux, et être beaucoup plus attentifs à l'autre et à soi", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a qualifié de "juste et proportionné" le plan annoncé jeudi soir par le Premier ministre Jean Castex, qui prévoit notamment le remplacement du confinement par un couvre-feu à 20h00, sauf pour le réveillon de Noël. Emmanuel Macron a dit comprendre la déception des mondes de la culture et du sport, qui ont espéré en vain une réouverture des salles de cinéma, des théâtres, des musées et des stades le 15 décembre. "J'ai une pensée toute particulière pour tous les artistes parce que je sais qu'ils attendaient beaucoup de ce moment du 15 décembre pour pouvoir jouer", a dit le chef de l'Etat. "On va leur demander encore quelques semaines d'efforts (...) mais nous aurions été irresponsables à ouvrir et à faire comme si tout se passait très bien, parce que ça redémarre un peu." La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a dit avoir demandé une enveloppe supplémentaire de 35 millions d'euros pour aider le secteur dont elle a la charge. Les mesures prises et les efforts des Français ont permis aux autorités de prendre des mesures moins restrictives pour les fêtes qu'en Italie et en Allemagne, a fait remarquer Emmanuel Macron. (Bureau de Bruxelles, avec Elizabeth Pineau à Paris)

