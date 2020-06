Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Environnement-Macron favorable à une réécriture de la Constitution Reuters • 29/06/2020 à 12:45









PARIS, 29 juin (Reuters) - Emmanuel Macron s'est dit favorable, lundi à une réécriture de l'article premier la Constitution pour y introduire les notions de biodiversité, d'environnement et de lutte contre le changement climatique, comme l'a proposé la convention citoyenne pour le climat. "Je veux ainsi que nous puissions engager, d'abord à l'Assemblée nationale et au Sénat, sur la base de vos propositions, un texte en vue d'une réforme constitutionnelle. Je souhaite la voir aboutir d'ici fin 2021 et je suis prêt à recourir au référendum si celui-ci est constitutionnellement possible, après le vote des Chambres", a-t-il déclaré. Le président de la République, qui s'exprimait dans les jardins de l'Elysée lors d'une présentation des conclusions de ce forum créé en octobre 2019, a en revanche rejeté la proposition de récrire le préambule de la Constitution en plaçant l'environnement au-dessus des autres valeurs fondamentales. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)

