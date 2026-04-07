France-Environ 18% des stations-service en rupture de stocks, dit Bregeon

Environ 18% des stations-service en France manquent d'au moins un carburant en raison de difficultés logistiques de livraison, a déclaré mardi la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon, réaffirmant toutefois que la crise au Moyen-Orient n'entraînait pas de pénurie.

"La matière, le pétrole, arrive en France, il n'y a pas de problème au niveau des raffineries, il n'y a pas de problème au niveau des dépôts, il y a un engorgement sur les réseaux de transport et essentiellement sur le réseau de transport (de TotalEnergies)", a-t-elle déclaré sur BFMTV.

"83% des stations dans lesquelles il y a des difficultés sont des stations du réseau TotalEnergies", a-t-elle ajouté, rappelant que le groupe pétrolier a plafonné ses prix dans le contexte de la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, qui bloque de fait les approvisionnements pétroliers et gaziers transitant par le détroit d'Ormuz.

"Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour permettre un réapprovisionnement rapide. Le taux s'est déjà amélioré par rapport à hier soir", a également déclaré Maud Bregeon, précisant que des dérogations de transport avaient été accordées lundi et qu'une "amélioration progressive" devrait survenir dans le courant de la journée.

"Il n'y a pas de risque de pénurie, c'est la différence entre une pénurie de matière et des difficultés logistiques."

Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières Énergies et Mobilités, a pour sa part évoqué sur RTL "une station sur quatre" en rupture de stock en raison de "déplacements importants" mais avec une majorité de camions ne circulant pas pendant le week-end de Pâques, ajoutant que la plupart des stations-service seraient réapprovisionnées dans la journée.

Olivier Gantois a ajouté ne pas savoir si TotalEnergies prolongerait une nouvelle fois ses plafonnements de prix, déjà reconduits fin mars jusqu'à ce mardi.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Sophie Louet)