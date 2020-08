Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Enquête du parquet antiterroriste sur l'attaque au Niger Reuters • 10/08/2020 à 12:46









(Actualisé avec communiqué de presse du Quai d'Orsay) PARIS, 10 août (Reuters) - Le parquet national antiterroriste (PNAT) français a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête au lendemain de l'attaque dans laquelle six Français et deux Nigériens sont morts près de Kouré, une ville située à une soixantaine de kilomètres de Niamey, la capitale du Niger. Sept des victimes de cette attaque perpétrée par des hommes armés étaient des membres de l'organisation non-gouvernementale Acted, la huitième étant leur guide. "Une enquête a été ouverte des chefs d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle", a-t-on appris lundi auprès du PNAT. L'enquête a été confiée à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la sous-direction anti-terroriste (SDAT), précise-t-on de même source. "Tous les moyens sont et seront mis en oeuvre pour élucider les circonstances de cet attentat meurtrier", a déclaré de son côté le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dans un communiqué, relayant un message déjà transmis par l'Elysée dans la nuit à la suite d'un entretien entre Emmanuel Macron et son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou. "Nos deux pays demeurent déterminés à poursuivre la lutte en commun contre les groupes terroristes au Sahel", rappelle le communiqué du Quai d'Orsay. Le chef de l'Etat présidera mardi matin un conseil de défense destiné à faire le point sur les dernières informations disponibles au sujet de cette attaque. (Tangi Salaün, Michel Rose et Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)

