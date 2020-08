Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Encore plus de 4.500 nouveaux cas d'infection par le coronavirus Reuters • 21/08/2020 à 19:47









(Actualisé avec précisions et communiqué de la DGS) PARIS, 21 août (Reuters) - La France a enregistré 4.586 cas confirmés supplémentaires de contamination par le nouveau coronavirus en 24 heures, un chiffre en légère baisse par rapport au pic de la veille, a annoncé vendredi l'agence Santé Publique France (SPF). Le nombre quotidien de nouveaux cas avait en effet atteint jeudi 4.771, son plus haut niveau depuis début mai. Santé Publique France note aussi une nouvelle augmentation de 41 en 24 heures du nombre de foyers d'infection (clusters) en cours d'investigation, qui atteint 283. "La circulation du virus s'accélère", souligne de son côté la Direction générale de la santé (DGS) dans un communiqué. "Neuf départements ont désormais dépassé le seuil d'alerte de 50 nouveaux cas positifs dépistés au cours des sept derniers jours pour 100.000 habitants." Au total 31 départements sont classés en situation de vulnérabilité "modérée" et sept autres en vulnérabilité "élevée". Il s'agit des Bouches-du-Rhône, de la Guyane, de l'Hérault, de Paris, de la Sarthe, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. En revanche, le nombre de personnes atteintes du COVID-19 hospitalisées reste orienté à la baisse à 4.745, soit trois de moins que jeudi, dont 379 malades dans un service de réanimation contre 380 la veille. Le nombre total de décès en France, en hausse de 23 en 24 heures, atteint 30.503 depuis le début de l'épidémie, précise SPF. (Marc Angrand et Jean-Philippe Lefief)

