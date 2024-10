France : en septembre, la baisse des créations d’entreprises s’accentue nettement

(AOF) - En septembre 2024, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus, baisse pour le quatrième mois consécutif et de façon plus marquée qu’en août (‑5% après ‑1% en août), en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables. Cette nouvelle baisse provient à la fois de celle des créations d’entreprises classiques (‑4,1% après ‑2%) et de celle des immatriculations de micro-entrepreneurs (‑5,5% après ‑0,5%).

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois (octobre 2023 à septembre 2024) augmente de 5,7 % par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (octobre 2022 à septembre 2023).

En septembre 2024, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, les créations d'entreprises diminuent dans tous les secteurs.

Elles baissent de nouveau fortement dans l'industrie manufacturière (‑7,5% après ‑6% en août), les services aux ménages (‑6,3% après ‑7,5%) et très fortement dans la construction (‑15% après ‑6,2%).

Elles se replient nettement dans presque tous les autres secteurs : le soutien aux entreprises (‑7,2% après ‑1,2%), les activités immobilières (‑4,6% après +1%), le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles (‑3,7% après +1,2%) et les activités financières et d'assurance (‑1,2% après +3,7%).

Dans l'enseignement, la santé, l'action sociale, les créations d'entreprises restent quasi stables (‑0,1% après ‑2,8%).