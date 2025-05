France : en mai, le climat des affaires s’assombrit légèrement

(AOF) - En mai 2025, le climat des affaires en France s’assombrit légèrement. À 96, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, perd un point (après arrondi) et reste en deçà de sa moyenne de longue période (100). Le climat des affaires se replie dans l’industrie et les services, rebondit dans le bâtiment et le commerce de détail et augmente légèrement dans le commerce de gros.

En mai 2025, le climat des affaires se replie dans l'industrie. À 97, l'indicateur synthétique perd trois points et retrouve son niveau de février, au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette baisse du climat provient principalement du repli des soldes d'opinion sur les perspectives personnelles de production et sur les carnets de commandes globaux.

Dans les services, le climat des affaires se replie nettement. À 95, l'indicateur synthétique perd trois points et reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100) depuis novembre 2024. Les soldes sur l'activité et la demande prévues ainsi que sur l'activité passée se dégradent.

Dans l'industrie du bâtiment, le climat des affaires s'éclaircit nettement. À 101, l'indicateur synthétique gagne quatre points et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Cette amélioration s'explique par un net rebond des soldes d'opinion sur l'activité, notamment sur l'activité prévue.

Dans le commerce de détail (y compris commerce et réparation d'automobiles), le climat des affaires rebondit partiellement. À 98, l'indicateur gagne trois points, après en avoir perdu cinq le mois dernier, et reste sous sa moyenne de longue période (100). Cette hausse résulte principalement de l'augmentation des soldes relatifs aux perspectives générales d'activité et aux effectifs prévus.

Enfin, dans le commerce de gros, l'indicateur bimestriel du climat des affaires s'améliore légèrement de nouveau. À 95, l'indicateur gagne un point (après arrondi) par rapport à mars, mais reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Les soldes d'opinion sur les ventes passées s'améliorent, tandis que les soldes sur les livraisons reçues se détériorent.