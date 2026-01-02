France : en décembre, le PMI manufacturier signe sa plus forte amélioration depuis juin 2022

(AOF) - S'étant redressé de 47,8 en novembre à 50,7 en décembre contre 50,6 attendu, l'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, marque la fin d'une période de contraction de trois mois et signale la plus forte amélioration de la conjoncture depuis juin 2022. L'indice a été tiré à la hausse par l'orientation positive de plusieurs de ses composantes.

D'abord, la production s'est quasiment stabilisée en décembre, après avoir enregistré une forte contraction en novembre (laquelle s'était en outre accélérée au cours du mois). Selon les données de l'enquête, l'activité a été soutenue par une nouvelle hausse des nouvelles commandes à l'export, celle-ci ayant en outre affiché son rythme le plus marqué depuis presque quatre ans. Les entreprises interrogées ont signalé une augmentation de la demande en provenance d'Europe de l'Est et du Sud, d'Amérique du Nord et de certaines régions d'Afrique.

En outre, l'accélération de la hausse des nouvelles commandes à l'export ayant en partie compensé la faiblesse des ventes sur le territoire français, la baisse du volume global des nouvelles commandes a ralenti au cours du mois et affiché son rythme le plus faible depuis mai 2025.

De même, la tendance est positive sur le front de l'emploi, les effectifs ayant augmenté pour la septième fois au cours des huit derniers mois et le taux de création de postes ayant atteint son plus haut niveau depuis août 2024.