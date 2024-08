France : en août 2024, la confiance des ménages se redresse légèrement

(AOF) - En août 2024, la confiance des ménages dans la situation économique se redresse de nouveau. À 92, l’indicateur qui la synthétise augmente d’un point, comme en juillet, et atteint un point haut depuis le début de la guerre en Ukraine. Il reste cependant bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023). En août 2024, l'opinion des ménages sur leur situation financière personnelle passée et future est quasi inchangée par rapport au mois précédent.

Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière passée diminue d'un point tandis que celui relatif à leur situation financière future augmente d'un point. Ces deux soldes restent au-dessous de leur moyenne de longue période.

La proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants augmente légèrement. Le solde associé gagne un point mais reste néanmoins bien au-dessous de sa moyenne de long terme.

En août 2024, la part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner rebondit. Le solde d'opinion correspondant gagne deux points après avoir perdu quatre points en juillet 2024. Il reste nettement au-dessus de sa moyenne de longue période.

L'opinion des ménages sur leur capacité d'épargne actuelle se dégrade légèrement : le solde correspondant perd deux points. Celui relatif à leur capacité d'épargne future est inchangé par rapport au mois précédent. Ces deux soldes se situent bien au-dessus de leur moyenne de longue période.

En août 2024, l'opinion des ménages sur le niveau de vie en France, passé et futur, s'améliore nettement. Le solde d'opinion relatif à l'évolution passée gagne quatre points et celui correspondant à l'évolution future en gagne cinq. Ces deux soldes restent néanmoins très au-dessous de leur moyenne de longue période.

En août 2024, les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage sont stables. Le solde correspondant demeure au-dessous de sa moyenne de longue période.

En août 2024, la part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois diminue fortement. Le solde d'opinion associé perd six points et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période.