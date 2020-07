Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Edouard Philippe a démissionné, remaniement en vue Reuters • 03/07/2020 à 09:46









(Actualisé) PARIS, 3 juillet (Reuters) - Le Premier ministre Edouard Philippe a présenté sa démission vendredi, au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron d'un remaniement de l'exécutif en vue de l'élection présidentielle de 2022. "Edouard Philippe a remis ce jour la démission du gouvernement au président de la République, qui l'a acceptée. Il assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement", déclare la présidence dans un communiqué. Edouard Philippe, dont la cote de popularité au niveau national s'est envolée pendant l'épidémie de coronavirus, a remporté dimanche la mairie du Havre (Seine-Maritime), ville qu'il a dirigée de 2010 à 2017 avant d'être nommé à Matignon. Dans une interview accordée jeudi à la presse régionale, Emmanuel Macron a déclaré qu'il allait s'entourer d'une "nouvelle équipe" gouvernementale pour les deux dernières années de son quinquennat, sans préciser s'il maintiendrait Edouard Philippe à la tête de l'exécutif. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

