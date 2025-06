France: du mieux dans le secteur manufacturier (PMI) information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 10:24









(CercleFinance.com) - La contraction de l'activité dans le secteur manufacturier français s'est de nouveau atténuée au mois de mai en France à la faveur d'un redémarrage de la production, selon la version définitive de l'indice PMI publiée lundi.



A 49,8, contre 48,7 en avril, l'indice des acheteurs PMI HCOB, produit par S&P Global, s'est redressé pour un cinquième mois consécutif et s'est établi à un niveau très proche de la barre de 50 du sans changement.



Ce niveau est par ailleurs supérieur à la première estimation 'flash', qui l'avait donné à 49,5 il y a deux semaines.



Il apparaît notamment que la production a augmenté pour un deuxième mois consécutif le mois dernier, confirmant ainsi la reprise de l'activité amorcée le mois précédent.



Bien que marginale, la croissance de la production a été la plus forte depuis avril 2022, à en croire le rapport.



Selon Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercial Bank, la tendance qui sous-tend le secteur manufacturier français, en contraction depuis 2023, pourrait prochainement s'inverser.



De son point de vue, les plans de réarmement en Europe, l'assouplissement de la politique monétaire de la BCE et les efforts de l'UE pour réduire le poids des réglementations pourraient notamment permettre de compenser les effets des tensions commerciales actuelles.





