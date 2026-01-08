France-Des agriculteurs en colère sont arrivés à Paris

Des agriculteurs en colère sont arrivés à Paris dans la nuit de mercredi à jeudi, où certains tracteurs ont rejoint la Tour Eiffel, a rapporté un journaliste de Reuters présent sur place.

Le syndicat Coordination rurale a appelé les agriculteurs à venir manifester à Paris pour exprimer leur mécontentement face à la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine et à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur.

(Sybille de la Hamaïde, version française Camille Raynaud)