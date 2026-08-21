France : dégradation de l'activité dans le secteur privé en août

Selon des données préliminaires de l'Insee, l'indice PMI Composite s'est dégradé en août en passant de 49,4 à 48,8 points, contre des attentes à 49,5 points. Il est au plus bas depuis deux mois.

Dans le détail, la dégradation de l'activité dans le secteur des services a accéléré. L'indice la mesurant est passé de 49,6 à 48,4 points, lui aussi est au plus bas depuis deux mois. La prévision était à 49,4 points.

En ce qui concerne l'activité dans le secteur manufacturier, elle est repassée en phase d'expansion en s'installant à 51,5 points, après 49,8 en juillet et l'estimation était à 50,1. A 51,5 points, elle est au plus haut depuis quatre mois.

Pour Joe Hayes, senior principal economist à S&P Global Market Intelligence : "la forte montée des températures en Europe cet été est loin d'avoir profité à l'économie française. L'estimation avancée de l'indice PMI du mois d'août a en effet mis en évidence le maintien d'une conjoncture fragile en France, certaines entreprises, principalement dans le secteur des services, ayant mentionné l'impact négatif des fortes chaleurs sur les niveaux d'activité et de la demande. Le secteur manufacturier a toutefois retrouvé un certain dynamisme, la production ayant augmenté pour la première fois depuis la hausse d'avril, qui avait été portée par la constitution de stocks de sécurité".