France: déficit réduit pour les comptes courants en mai

La balance des paiements courants de la France a enregistré en mai un déficit de 3,1 milliards d'euros, après un déficit révisé de 6,6 milliards en avril, selon les données publiées jeudi par la Banque de France.



D'après les chiffres de la BdF, mai a été marqué par une réduction du déficit des échanges de biens (-6,7 milliards contre -8,4 milliards) et une augmentation de l'excédent des services à 5,6 milliards d'euros, après quatre milliards en avril.



Les entrées nettes de capitaux se sont montées à 21,1 milliards d'euros, après des sorties nettes de 6,8 milliards en avril.



Les investissements directs affichent des entrées nettes de 100 millions à comparer avec des entrées nettes de 1,1 milliard le mois précédent.



Parallèlement, les investissements de portefeuille enregistrent des entrées nettes de 34,2 milliards d'euros après des sorties nettes de 41,7 milliards en avril.



Enfin, les sorties nettes des autres investissements atteignent 13,8 milliards après des entrées nettes de 33,9 milliards en avril.















