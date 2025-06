France: déficit des transactions de 4,1 MdsE en avril information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 09:24









(CercleFinance.com) - Le déficit des transactions courantes (données cvs-cjo) atteint 4,1 milliards d'euros en avril 2025 selon la Banque de France, (après un excédent de 1 milliard au mois de mars).



Le déficit des échanges de biens est en hausse à 8,9 milliards en Avril (après 4,3 milliards en mars) et le surplus des échanges de services est en repli (4,7 milliards en avril après 5,3 milliards en mars).



En données cumulées sur 12 mois, le solde des transactions courantes est excédentaire de 4 milliards d'euros après un déficit de 13,2 milliards un an auparavant.



En avril 2025 et en cumul sur un an, le compte financier se solde par des sorties nettes de capitaux de 6,1 milliards d'euros (après des entrées nettes de 40,5 milliards un an auparavant).





